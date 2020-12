Alle Dalfsenaren ontvangen volgende week een tijdschrift met een waardebon van 75 euro

Komende week valt in alle ruwweg 11.500 huishoudens in de gemeente Dalfsen het blad Dorpen van Morgen in de bus, een veertig pagina’s tellend magazine dat de eigen inwoners uitleg geeft over duurzaamheid.

Het is een uitgave van de gelijknamige Dorpen van Morgen, de overkoepelende organisatie van de duurzaamheidsclubs in de vijf kernen van de gemeente. ,,Eind vorig jaar kregen we subsidie los voor kleinschalige vormen van energiebesparing”, vertelt Ad Zwaga, die Duurzaam Oudleusen vertegenwoordigt in het platform. ,,Die wilden we aanvankelijk steken in een energiespel, maar dat kwam om verschillende redenen niet van de grond. Omdat we dat geld toch bij de inwoners terecht wilden laten komen, kwamen we uit op dit magazine. Ook omdat de energietransitie voor veel mensen nog wel enige uitleg behoeft.”

Voorbeelden

Het blad geeft uiteenlopende voorbeelden van vaak heel kleinschalige duurzame initiatieven: van woningisolatie en afvalscheiding en van de deelauto tot regenwater opvangen in de voortuin. ,,Duurzaamheid gaat niet alleen over energie. Het is veel breder”, zegt Zwaga. ,,Want wat heb je aan een duurzaam dorp als niemand er wil wonen? Daarom zijn er ook initiatieven, zoals buurthulpteams, die de sociale samenhang vergroten.”

Quote Zelfs al doe je maar iets heel kleins, dan voel je je betrokken. Ook met kleine stapjes bereiken we ons doel Ad Zwaga, Duurzaam Oudleusen

Het magazine bevat een waardebon van 75 euro, die huishoudens in de gemeente Dalfsen kunnen verzilveren als ze in 2020 of in de eerste drie maanden van 2021 een energiebesparende maatregel uitvoeren. Zo willen ze meer inwoners inspireren. Zwaga: ,,Zelfs al doe je maar iets heel kleins, dan voel je je betrokken. Ook met kleine stapjes bereiken we ons doel. Hopelijk dragen de voorbeelden in dit blad ertoe bij tot meer bewustwording. Want we zullen het samen moeten doen.”