Alleen met juiste postcode meedoen aan zonnepark

Het gaat hier om een zogenoemd postcoderoosproject waaraan particulieren in een bepaald postcodegebied voor weinig geld kunnen deelnemen, in ruil voor teruggave van energiebelasting. Dit wordt mogelijk doordat dit project, als eerste in zijn soort, grotendeels wordt gefinancierd door een externe geldschieter: de Triodos Bank.

Met de installatie van de zonnepanelen is een investering van 495.000 euro gemoeid, waarvan Triodos het leeuwendeel wil financieren. De deelnemers moeten zelf de laatste 75.000 euro opbrengen. Daardoor kunnen particulieren instappen voor 37,50 euro per paneel, veel minder dan het bedrag dat ze kwijt zouden zijn wanneer ze zelf panelen op hun eigen dak zouden leggen. Volgens de initiatiefnemers is dit project dan ook bedoeld 'voor mensen in en om de kern Dalfsen die geen zonnepanelen op eigen dak kunnen of willen realiseren maar wel door middel van het opwekken van zonnestroom mee willen doen in het verduurzamen van ons dorp'.

22.000 deelnemers

Op grond van de in 2013 ingevoerde landelijke 'postcoderoosregeling' kunnen deelnemers in de coöperatie de energiebelasting die zij betalen over de gebruikte energie terugkrijgen, voor zover deze wordt gecompenseerd door de stroom die wordt opgewekt op de daken van Foreco. Ze moeten dan in dit geval wonen in het postcodegebied 7722 en het daarbinnen gelegen gebied 7721, de kern van Dalfsen. Het totaal aantal potentiële deelnemers komt daarmee op circa 22.000, aldus de initiatiefnemers.

In de stadskern heeft bijna eenderde van de huishoudens het probleem dat de terugverdientijd met eigen panelen langer is dan de elf jaar waarmee in dit project wordt gerekend. Als men al zonnepanelen mag plaatsen op het eigen dak.