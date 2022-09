Alsnog ‘gaswoning’ Dalfsen móeten verlaten, maar Marjan weet nergens van: ‘Er staat niet dat ik eruit moet’

Geja, Margien en Minie vieren 50 jaar vrouwen­voet­bal in Dalfsen: ‘Even vrijen achter het kleedhok en weer door’

Al een halve eeuw voetballen vrouwen op de groene mat bij ASC in Dalfsen. Dat werd zaterdag gevierd met een feestelijke reünie. Voetbalsters van het eerste uur vertellen over hun sportverleden. In het begin hoorden ze de mannen roepen: ‘Moet je die wieven zien, die kunnen er niets van.’

28 augustus