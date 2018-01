André Pannen is gek op zijn 1.000 trekkers

Op het eerste oog lijkt het of er van sommige trekkers wel acht of tien dezelfde in het gelid staan. Allemaal blauwe Fords, of rode Cases of groene John Deeres. Van eenvoudige tractoren tot hakselaars, mestinjectoren of maaimachines. ,,Nee, dat zie je niet goed, de banden zijn anders, of belettering, of de cabine is anders. Geen enkele is hetzelfde.”