André Schuurman vervangt wethouder Agricola in Dalfsen

Sprank sluit logeerhuis in Dalfsen

4 oktober Logeerhuis de Springplank in Dalfsen sluit per 1 januari haar deuren. De opvanglocatie van stichting Sprank voor thuiswonende kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke of meervoudige beperking is niet rendabel te maken. Dat heeft Anne Westerduin, directeur van de stichting Sprank, geconcludeerd.