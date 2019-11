Ans Voss speelt midwinterhoorn bij blaasgroep Dalfsen; ‘niet thuis want dan jankt de hond mee’

Wethouders Dalfsen en Raalte samen ten strijde tegen jeukrups

9:00 De Dalfser wethouder Ruud van Leeuwen wil samen met zijn Raalter collega Jacques van Loevezijn optrekken in de strijd tegen de eikenprocessierups. Van Loevezijn is samen met de Oldenzaalse portefeuillehouder Evelien Zinkweg aangewezen om voor de hele provincie Overijssel de kar te trekken om te komen tot een gecoördineerde aanpak van de gevreesde rupsen, vertelt Van Leeuwen. ,,Vanuit Dalfsen en ook Olst-Wijhe willen we graag meedraaien met Raalte, zodat we samen het voortouw kunnen nemen.’’