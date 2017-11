Appartementen voor senioren op 'ideale plek'

Senioren in de kern Dalfsen smachten al een tijd naar woonruimte die bij uitstek voor deze doelgroep geschikt is. Met een 21 wooneenheden tellend appartementsgebouw aan de Ruitenborghstraat/Bloemendalstraat worden ze op hun wenken bediend.

De nieuwbouw moet komen op de plek van de Pniël locatie waar de gesloopte kerk heeft gestaan. Het initiatief is van woonstichting Vechthorst die bouwbedrijf Bongers de opdracht gunt. De gemeenteraad van Dalfsen staat achter dit project waarin de stichting Rosengaerde ook een rol speelt. Rosengaerde, het naastgelegen verzorgingscentrum, huurt straks de appartementen die geschikt zijn voor het verlenen van thuiszorg en verhuurt deze weer door. In principe zijn de woningen bedoeld voor senioren die zelfstandig willen wonen, de mogelijkheid tot zorg is een eventueel extraatje.

Knipoog

Volgens de gemeente Dalfsen en de initiatiefnemers is er eigenlijk geen betere plek in de kern van Dalfsen te vinden. ''Ideaal'', is zelfs de kwalificatie, ook omdat de voorzieningen zoals winkels dichtbij zijn. Stadsbouwmeester Rik Onderdelinden, gemeente Dalfsen, de woningstichting en aannemer Bongers hebben heel wat uurtjes overlegd over het ontwerp. Er is uiteindelijk gekozen voor een compact pand van drie verdiepingen met op elke laag zeven appartementen. In het ontwerp is er qua uitstraling en zichtlijn een knipoog gemaakt naar het voormalige Pniëlgebouw. Het appartementencomplex ligt straks iets verder van de weg af waardoor volgens de gemeente een 'mooie open overgang' wordt gecreëerd naar de voormalige pastorie, die nu als hospice fungeert.

