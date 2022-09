Argusogen, verontwaardiging en welwillendheid onder buurtbewoners van vluchtelingenhotel Dalfsen

Ook bewoners die bleven in ‘gas-woningen’ Dalfsen moeten op advies van GGD nu weg

Geen enkele bewoner van de ‘gaswoningen’ aan het Grasklokje en de Kievitsbloem in Dalfsen mag langer in zijn woning blijven. Op advies van de GGD IJsselland heeft de verhuurder ook het kleine aantal blijvers verteld dat ze toch moeten vertrekken. Voor de gezondheidsdienst is het een unieke zaak. Ze heeft het RIVM om advies gevraagd.

20 september