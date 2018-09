Arme Keniaanse boeren kweken vis dankzij Dalfser kringloop

Dankzij de Dorcas-winkel in Dalfsen kunnen arme boeren in Kenia een beter bestaan opbouwen. Dat vertelt Jenny Zielman, secretaris van de Dalfser kringloopwinkel die deze week het eerste lustrum viert. Op zaterdag 22 september is het feest in de vijf jaar geleden geopende winkel, met Pakistaanse muziek, koffie met wat lekkers, een proeverij van wereldgerechten en korting op het gevarieerde assortiment.

In de zomer van 2013 lukte het om aan de Wilhelminastraat in Dalfsen een kringloopwinkel te openen voor de landelijk actieve christelijke stichting Dorcas, die zich inzet voor de armen in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Die hulp kan verleend worden dankzij de opbrengsten van dik dertig kringloopwinkels, verspreid over Nederland.

Afrika

,,Alle opbrengsten gaan na aftrek van huur en energiekosten naar de projecten van Dorcas'', vertelt Jenny Zielman. ,,Vanuit Dalfsen hebben we de allerarmsten in Tanzania en Kenia gesteund, we hebben hier bewust voor Afrikaanse landen gekozen. Want andere stichtingen richten zich hier al op Oost-Europa, zoals Roemenië. Tegenwoordig richten we ons alleen op Kenia. Zo krijgt een groepje boeren via Dorcas een lening, waarmee ze samen een viskwekerij kunnen opzetten. Van hun opbrengsten betalen ze de lening weer in termijnen terug. Daarbij houden ze elkaar bij de les en stimuleren elkaar om de kwekerij goed draaiend te houden. Na vijf jaar steun en begeleiding van een Dorcas-medewerker moeten ze het project zelfstandig voort kunnen zetten.''

Wereldgerechten