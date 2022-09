Asielzoekers, statushouders én Oekraïners verblijven het komende half jaar in dit hotel in Dalfsen

De gemeente Dalfsen stelt vanaf 1 oktober een half jaar vijftig noodopvangplekken beschikbaar in Hof van Dalfsen. In het hotel en restaurant komen asielzoekers, statushouders en Oekraïners.

De nieuwe crisisopvang is de tweede in de gemeente in korte tijd. Met het besluit geeft Dalfsen gehoor aan een nieuwe taakstelling van de Rijksoverheid aan Veiligheidsregio IJsselland, voor het aanbieden van 450 noodopvangplekken. Vorige maand verbleven in de sporthal van kulturhus De Spil in Nieuwleusen vier weken lang ongeveer honderd asielzoekers. Oorzaak is het aanhoudende tekort aan opvangplekken in Ter Apel.

Burgemeester Erica van Lente: ,,Voor even boden we een plek waar mensen weer op adem konden komen, waarna ze weer vertrokken naar een nieuwe opvangplek. Komende maanden bieden we noodopvang aan in Hof van Dalfsen. Evenals in De Spil willen we ook hier mensen op een humane manier opvangen en hopen we dat zij zich op hun gemak voelen in Dalfsen.”

Verschillende groepen

Anders dan in Nieuwleusen gaat het in Hof van Dalfsen niet uitsluitend om asielzoekers. Statushouders in afwachting van een woning in de gemeente kunnen er ook terecht. Hetzelfde geldt voor Oekraïense vluchtelingen in Dalfsen, nu door de voortdurende oorlog met Rusland een langduriger verblijf van hen steeds waarschijnlijker wordt.

Voor de mensen die worden opgevangen is begeleiding aanwezig en de mogelijkheid voor taalcursussen. Daarnaast wordt er een dagprogramma geboden. De mensen die worden opgevangen in Hof van Dalfsen kunnen zich vrij bewegen. Zij moeten zich aan de gedragsregels in de openbare ruimte houden en privéterrein van derden respecteren. Over de manieren en gebruik krijgen ze voorlichting. Ook is er 24 uur per dag beveiliging.

De vorige exploitanten van Hof van Dalfsen zwaaiden eind augustus af. Lenferink Groep Zwolle nam het restaurant en hotel eerder dit jaar over.

Informatieavond Donderdag 22 september om 19.00 uur organiseert de gemeente een informatieavond bij Hof van Dalfsen. Online is op deze website meer te lezen over de tijdelijke noodopvanglocatie.