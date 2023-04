Auto belandt in greppel bij Dalfsen, 29-jarige bestuurster gewond naar ziekenhuis

Zie jij ze? De gevel van dit gebouw in Zwolle zit vol zonnepane­len: ‘Hoogste rendement ter wereld’

In Zwolle is de grootste gekleurde zonnegevel van Nederland officieel in gebruik genomen. De gevel op het Stadskantoor is onderdeel van een proef waarmee de provincie Overijssel vernieuwende oplossingen voor de energietransitie stimuleert.