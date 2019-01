Auto glijdt uit de bocht in Dalfsen

BAM Nieuwleu­sen mobili­seert mtb’ers voor Ma­ke-A-Wish-tocht rond Ommen

9:00 Wensen van ernstig zieke kinderen vervullen. Dat is het streven van de stichting Make-A-Wish, het goede doel waar het team van BAM Infra Telecom in Nieuwleusen zich enthousiast op heeft gestort. Bijna alle 45 medewerkers van deze vestiging, van waaruit glasvezel is aangelegd in de wijde regio, dragen hun steentje bij aan de organisatie van de allereerste ‘BAM Telecom for Make-A-Wish-mountainbiketocht’. Het parcours van maximaal 36 kilometer in de omgeving van Ommen en Lemele omvat op zaterdag 2 februari grotendeels bestaande mtb-routes.