Auto in Nieuwleusen vliegt tijdens het rijden in brand, inzittenden op tijd eruit

KAART | Heeft Urk het tij gekeerd? Dalfsen kleurt ineens weer rood

15 november Urk blijft de coronakoploper van deze regio, maar het aantal nieuwe besmettingen in het vissersdorp is wel meer dan gehalveerd ten opzichte van een dag eerder. In Dalfsen neemt het aantal besmettingen weer toe, tegen de landelijke trend in.