Auto ramt schaapskooi in Dalfsen, bestuurder gewond

Aannemers­be­drijf Riezebos uit Dalfsen gaat over in andere handen

29 maart Aannemersbedrijf Riezebos uit Dalfsen is overgegaan in andere handen. De voormalige eigenaren Frans Broeks (59) en Henk Riezebos (58) dragen het bedrijf per 12 april over aan Huub Braam. De 40-jarige Dalfsenaar, die ruim twintig jaar voor twee achtereenvolgende bouwbedrijven in Zwolle werkzaam was, heeft hiermee zijn eerste eigen onderneming. De contacten werden gelegd via Toerclub Dalfsen, waar zowel Broeks als Braam lid van zijn.