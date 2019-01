Auto's botsen op Poppenallee in Dalfsen

Einde aan Damovo in Dalfsen: ‘met pijn in het hart’

18 januari Damovo, het traditionele dorpsfeest in Dalfsen rond Hemelvaartsdag, stopt er na 61 jaar mee. Reden is een gebrek aan inkomsten, mede doordat het bezoekersaantal al jaren enorm terugloopt. Gerda van Emmen, een van de bestuursleden, maakt het nieuws met pijn in haar hart kenbaar. ,,Dit is niet een besluit dat je zomaar even neemt. Maar wel een beslissing waar we al enkele jaren aan denken.”