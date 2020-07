Autobedrijf in Lemelerveld moet na twintig jaar op dezelfde plek verhuizen naar overkant van de weg (of dicht)

Voetbal­coach Jan Maat uit Ommen bergt na ruim veertig jaar de trainings­kle­ren op

9 juli Hij is 69 jaar en komend seizoen heeft hij mooi de tijd om bij zoon Emiel te kijken, die het eerste traint van Hardenberg’85. Of hij zet koers voor een dagje Groningen om zijn andere zoon Matthijs te zien spelen bij Lycurgus. Want Ommenaar Jan Maat stopt met trainen. Na 42 jaar. ,,Zelfs mijn vrouw was verbaasd.”