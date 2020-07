Autobedrijf Van Leussen uit Dalfsen voltooit ‘mooie cirkel’ met overname van Morrenhof in Raalte

Het 45 jaar oude Raalter bedrijf was te koop omdat Henk Morrenhof met pensioen gaat. ,,Het is een bedrijf dat goed bij ons past’’, stelt Harold van Leussen. ,,Morrenhof is ook een familiebedrijf, met een vergelijkbare laagdrempelige sfeer en uitstraling. Voor ons is Raalte een nieuw gebied, maar het sluit goed aan bij de overige vestigingen. Het is een mooie cirkel zo.’’ Of die cirkel daarmee rond is? ,,Voorlopig laten we het hierbij.’’