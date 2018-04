AutoMaatjes Dalfsen steeds drukker

Vader overvalt juwelier in Nieuwleu­sen om zijn kinderen te zien

26 april De man die in december een gewapende overval pleegde op een juwelier in Nieuwleusen deed dat omdat hij anders door geldgebrek zijn kinderen niet kon zien. Dat zei hij donderdag in de rechtszaal in Zwolle. Het Openbaar Ministerie wil twee verdachten voor jaren de cel in hebben.