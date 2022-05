Baanbrekende ontdekking na eeuwenoude vondst in Dalfsen: ‘Mensen waren 5000 jaar geleden gelijk’

Lemelervel­ders maken en vullen ‘deelkasten’ voor dorpsgeno­ten met een smalle beurs

Mensen die het kunnen missen, mogen er allerlei producten in plaatsen, waarna inwoners die het minder breed hebben deze eruit kunnen halen en gebruiken. Ook ruilen is mogelijk. Dat is de achterliggende gedachte van de tien deelkasten die afgelopen week op diverse plaatsen in Lemelerveld zijn geplaatst.

11 mei