Baby Hailey uit Nieuwleusen stierf gruwelijke dood, vader Richard S. blijft ontkennen: 'Tunnelvisie’

UPDATE | MET VIDEO Grote brand verwoest schuur op boerenerf Oudleusen: omstanders schieten met emmers te hulp

Op een boerenerf bij Oudleusen is een schuur in de as gelegd. Dikke rookwolken waren tot in de wijde omgeving te zien. De brandweer wist aangrenzende panden te redden. Omstanders schoten met emmers slootwater te hulp.

6 juli