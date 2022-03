Bakkersreünie van ‘lichting 1982’ leidt tot spontane hulp aan collega in Oekraïne

Aanleiding was het idee voor een reünie van de ‘lichting 1982’ van de destijds prestigieuze bakkersopleiding in Wageningen. ,,Omdat dat veertig jaar geleden is, ben ik met twee collega’s op zoek gegaan naar oud-studiegenoten”, vertelt Nieuwleusenaar Rien Mook. ,,Van de 65 geslaagden hebben we er 58 teruggevonden, niet alleen in Nederland, maar ook in landen als Duitsland, Oman en Nieuw-Zeeland. Soms bleken ze heel andere beroepen te hebben.”