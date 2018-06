Banenbeurs in Lemelerveld

Grote vangst bij politiecon­tro­le Lemeler­veld: man moet nog 94.000 euro aftikken

27 juni Bij een verkeerscontrole in Lemelerveld is dinsdag een bestuurder aangehouden die nog 94.000 euro aan boetes open had staan. Omdat hij dit bedrag niet kon betalen, is hij direct overgebracht naar de gevangenis in Zwolle, waar hij 330 dagen moet zitten.