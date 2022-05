Basisschool De Spiegel in Dalfsen gaat voor ‘mooi verkeersplein’

Kunst- en cultuur­week­end Vechtdal: van viskopne­vel en hart van glas tot stoomloco­mo­tief

Over smaak valt te twisten en laten we dat nou niet doen, stelt de organisatie van het zestiende kunst- en cultuurweekend in het Vechtdal. Met bijna vijftig kunstpunten biedt het evenement volop stof tot overdenking. ,,Over een paar jaar zijn we dino’s van de nieuwe beschaving.”

8 mei