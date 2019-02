Bedrijf uit Dalfsen zoekt ongeboren kinderen voor documentaire

video Marijke van Wijngen is nu blij dat ze Japanse kimono’s niet verknipte

12 februari Kaasboerderij Heileuver in Dalmsholte en Japan gaan al jaren samen. Japanse stagiairs vliegen de wereld over om in het Vechtdal de fijne kneepjes van het kaas maken te leren. Nu wordt in de ruimte naast het oer-Hollandse kaaswinkeltje de relatie met het oosterse land nog meer benadrukt met een expositie van originele kimono’s van de Balkbrugse Marijke van Wijngen.