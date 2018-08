Bedrijventerrein Dalfsen krijgt 24-uurs camerabeveiliging

Video Campinggas­ten in Dalfsen moeten zwembad uit vanwege bosbrand

5 augustus Een natuurbrand in het bosgebied van Dalfsen zelf was zondagmiddag door kordaat ingrijpen van de brandweer spoedig geblust, maar de aanpalende camping Starnbosch was toch even in rep en roer. Eigenaar Robbin van den Heuvel sommeerde iedereen om direct het zwembad te verlaten, in geval de brandweer op watertekort zou stuiten.