Beide dochters getrouwd én een kleinkind: het jaar van Jeanine zat vol speciale momenten: ‘Trots en dankbaar’

Trefkoele+ moet verjongen om ‘huiskamer van Dalfsen’ te worden

Dalfsenaren zijn redelijk tevreden over de mogelijkheden die Trefkoele+ biedt, maar er zijn veel wensen voor nieuwe activiteiten. Met name voor kinderen, jongeren en gezinnen met jonge kinderen is er nog te weinig te doen in het Dalfser kulturhus.

13 december