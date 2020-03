Bejaarde Dalfsenaar (82) de cel in voor zedendelicten met drie kinderen

Het meisje bij wie het het verst was gegaan was het kleinkind van de buren van Johan van E. Ze kwam vaak bij opa en oma, en ook bij Van E., die destijds in Nieuwleusen woonde. Het kind was gek op het hondje van de buurman en kwam daarom vaak naar het huis van de man om met het beestje te spelen. In de huiskamer of de slaapkamer van de man vergreep hij zich aan haar. Het meisje heeft jaren later verklaard dat de man de deur op slot draaide, zijn hand op haar mond legde zodat ze niet kon gillen en met een broodplankje sloeg als zij niet deed wat hij wilde. Hij dreigde voorts het hondje of haar jongere zusje iets aan te doen als ze niet meer kwam.