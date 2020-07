Benoeming eerste kinderburgemeester Dalfsen uitgesteld

Is de Tolhuisweg in Dalfsen een racebaan en moet die verkeers­vei­li­ger worden?

18:42 Twee racende automobilisten die zondagavond een snelheid van 190 kilometer per uur halen waar maximaal 60 is toegestaan. Een uitzondering of is de weg geregeld een vrijplaats voor amateur-coureurs en zou de weg veiliger moeten worden gemaakt? Reacties van Veilig Verkeer Nederland-afdeling Dalfsen en de gemeente Dalfsen.