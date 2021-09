Bestuur van Ondernemend Dalfsen zette voormalig lid volgens de rechter niet in een kwaad daglicht

Hecht team uit Zwolle en Lierderhol­thuis op weg naar Paralympi­sche Spelen: ‘We gaan er helemaal voor!’

14 augustus De Zwolse para-dressuurruiter Maud de Reu (22) is geselecteerd voor de Paralympische Spelen. Samen met trainer Daniëlle van Vilsteren uit Lierderholthuis reist ze binnenkort af naar Japan. Wat is hun geheim? ,,Daniëlle voelt aan als er iets is. We zijn een twee-eenheid.’’