Bestuurster knalt tegen boom bij Dalfsen: auto rolt op de kop

Wie dapper is, kan in de herfstva­kan­tie klimmen in het donkere bos in Lemeler­veld

Klimmen in het donker, dát is pas spannend. Normaal gesproken kan er na zonsondergang niet meer geklommen worden in het klimbos van Natuurlijk Heidepark in Lemelerveld, maar deze herfstvakantie kan het wel. Wie durft er ’s avonds te klauteren in de bomen en te zweven langs de tokkelbaan?

18 oktober