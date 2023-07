Bewolkt en gestage regenval in Dalfsen vandaag

Regenton­nen­ac­tie in Zwolle succesvol: ruim 70 bestellin­gen in twee weken tijd

De initiatiefnemers van een regentonnenactie in de gemeente Zwolle zijn dik tevreden. ,,De actie staat nu twee weken open en we hebben inmiddels 75 bestellingen. Dat is boven verwachting veel’’, zegt coördinator Alex Dol van Het Groene Zuiden.