Bewoners in Dalfsen met spoed huis uit na veel te hoge concentraties gas, mogelijk als gevolg van isolatie

Uit de tent gelokt: Een idylle aan de Vecht, en het gevecht om het behoud ervan

Uit de tent gelokt. Op zoek naar de verhalen die net iets verder gaan dan de gewone vakantie. Naar het verhaal achter de coulissen. Ik zet er mijn tent op, en laat alles op me inwerken. Vandaag boerencamping ’t Boerhoes in Dalfsen, aan de Vecht. Het kon slechter, zeggen ze dan wel eens. En dan bedoelen ze dat het geweldig is. Dat is het ook.

6 augustus