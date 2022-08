Bewoners onveilige ‘gaswoningen’ in Dalfsen maanden van huis: 'Nog niet eerder meegemaakt’

Geen mes gevonden, politie zoekt getuigen na belaging Luca (17) in Hoonhorst

De 17-jarige jongen die dinsdagavond is aangehouden in Hoonhorst, wordt verdacht van mishandeling van Luca Beumer (17). De politie roept getuigen op zich te melden voor het onderzoek en stelt dat er nog veel niet bekend is over de gebeurtenissen. ‘Een mes werd niet aangetroffen.’

11 augustus