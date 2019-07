Bewoners van Dalfser Westerhof in startblokken voor vergroening straat

Nog één keer Sallandse Fietsvier­daag­se vanuit Oudleusen, en dan houdt het op

17 juli De animo liep de laatste jaren met vijftig deelnemers per editie terug, en op een gegeven moment houd je dan niemand over. Zover was het nog niet, toch heeft Chris Mansier van het gelijknamige zalencentrum in Oudleusen besloten om na de eerstvolgende Sallandse Fietsvierdaagse de stekker eruit te trekken.