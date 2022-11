Bewoners van dit ‘windmolengebied’ vrezen voor hun toekomst: ‘Omgeving is afvoerputje’

Vrouw (64) gewond op straat achtergela­ten na aanrijding in buitenge­bied Ommen

In het buitengebied tussen Ommen en Oudleusen is een 64-jarige vrouw met een fiets ernstig gewond op straat aangetroffen. De vrouw uit Dalfsen is aangereden door een auto, waarvan de bestuurder is doorgereden, zegt de politie.

17 oktober