Bewoners Waterinkweg Lemelerveld zetten zich schrap tegen zonnepark voor de deur

Forum voor Democratie wint in Vechtdal, maar gat met CDA blijft enorm

21 maart Ook in het Vechtdal heeft Forum voor Democratie bij de provinciale verkiezingen flink gewonnen, maar toch heeft het niet zo huisgehouden als in andere gemeenten in Overijssel. De winst bleef relatief beperkt, doordat zowel in Ommen, Dalfsen als Hardenberg het CDA veruit de grootste partij blijft. De agrarische achtergrond van de christen-democraten geeft daarin traditioneel de doorslag.