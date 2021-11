Bezwaar van bewoners Waterfront in Dalfsen tegen bootverhuur verworpen

Het bezwaar dat bewoners van het Waterfront in Dalfsen tegen botenverhuur in de passantenhaven hebben gemaakt, is verworpen. De bezwaarschriftencommissie stelt dat de vergunning aan Hiawatha Actief door de gemeente terecht is verleend. Omwonenden vrezen aantasting van hun woongenot door toenemende drukte als de plannen doorgaan.

Het oordeel van de bezwaarschriftencommissie is een opsteker voor Diana Pekkeriet, eigenaar van het Dalfser recreatiebedrijf Hiawatha Actief. Dat is nu gevestigd bij park Bellingeweer en wil ook waterrecreatie aanbieden vanuit de passantenhaven van Dalfsen.

,,We worden aan alle kanten gefeliciteerd, dat is heel fijn. Wie we ook spreken, iedereen zegt dat je activiteit kunt verwachten als je daar gaat wonen”, zegt ze met verwijzing naar omwonenden. Het recreatiebedrijf wil in principe vijftien boten neerleggen op de ligweide en langs een nieuwe steiger van 24 meter lengte in de rivier. Bij de haven moet een blokhut komen voor de opslag van materialen.

Coronazomer

De bewoners zeggen dat het aantal bezoekers in dit gebied de laatste jaren is toegenomen, met onder meer parkeerdruk en geluidsoverlast tot gevolg. Pekkeriet leest in de uitspraak dat de ervaren en gevreesde overlast niet goed is onderbouwd.

,,Vorig jaar hadden we de coronazomer, toen was het in heel Nederland druk op het water. De bewoners hebben het bijvoorbeeld over speedboten (de Stentor, 28 mei, red.), wij verhuren geen speedboten.” In principe zullen de elektrische boten april volgend jaar worden neergelegd. Gebrek aan (kostbare) stroomvoorziening op de huidige locatie aan de Bellingeweer, is de reden dat Hiawatha zijn oog heeft laten vallen op de passantenhaven.

Afwijken

Volgens de bezwaarschriftencommissie voldoet commerciële bootverhuur langs de Vechtoever aan het beleid van de gemeente. Dat voorziet in recreatie op deze locatie. De gemeente wijkt qua bouwwerken af van (regels in) het bestemmingsplan. Middels een zogeheten kruimelprocedure, waarbij onder voorwaarden van het bestemmingsplan mag worden afgeweken, is de aanvraag van Hiawatha gehonoreerd.

De bezwaarschriftencommissie kan leven met deze afwijkmogelijkheid. Volgens de commissie moet de vergunningverlening op een aantal punten beter worden onderbouwd. Zo moet de stikstofdepositie ten aanzien van Natura 2000 gebied, beter worden onderbouwd.

Waarde

De Vereniging van Eigenaren Waterfront wil alleen schriftelijk reageren op de uitspraak van de bezwaarschriftencommissie. ‘Wij hechten waarde aan het behoud van de specifieke waarden van de Vechtoever. Overheden, waaronder de gemeente, hebben veel geïnvesteerd om de Vechtoever beeldbepalend te maken. Deze waarden zijn binnen beleid opgenomen.’

‘Toch blijkt er gesleuteld te worden aan dit beleid door vergunning te verstrekken op juist die plaatsen, welke niet enkel strijdig zijn met beleid, maar ook met ruimtelijke ordening en aanverwant. Blijkbaar kunnen (grotere) initiatieven mogelijk worden gemaakt middels een kruimelvergunning, een mogelijkheid om buiten bestemmingsplannen vergunningen te kunnen verlenen en daarbinnen te kunnen afwijken van beleid, structuur en geldende regelgeving.’

Balen

De VvE betreurt dat het de uitspraak in de media heeft moeten lezen. Daar baalt ook wethouder Jan Uitslag van, zo zegt hij desgevraagd. ,,Dat is niet goed gegaan. De uitspraak moest tegelijk naar de gemeenteraad (de ChristenUnie had vragen gesteld, red.) en de bezwaarmakers worden verzonden, maar kwam alleen bij de raad en was daarmee openbaar. Vervelend, je wilt het gevoel dat je serieus wordt genomen. Er was geen opzet in het spel.”

De wethouder kondigt overleg aan naar aanleiding van de uitspraak en hoe nu verder. ,,De bezwaarmakers maken zich vooral zorgen over de huidige overlast, terwijl de gemeente daarover zelf geen melding van heeft gekregen.” De VvE Waterfront schrijft in haar bezwaar dat bij de blokhut van de havenmeester tot in de randen van de nacht dealafspraken worden gemaakt en drugs uitgewisseld. Uitslag: ,,Daar is mij niets over bekend.”

De gemeente verleent een omgevingsvergunning in principe voor de komende drie jaar, op voorwaarde dat de steiger en houten blokhut in de winterperiode weer worden weggehaald. Ook het waterschap Drents Overijsselse Delta is akkoord.