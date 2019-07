Bijltjesdag blijft eiken in Vechtdal bespaard

In Dalfsen is in juni aan de Rosengaardeweg één eik gekapt, dat betrof 'noodkap’ vanwege stormschade. In mei is vergunning verleend voor het kappen van een eik in verband met het verleggen van een inrit. Ter vergelijking: in juni vorig jaar zijn aan de Hessenweg zeven eiken gekapt, in verband met sloop en nieuwbouw van een schuur. Op 24 juni is nog wel een vergunning aangevraagd voor het kappen van drie eiken vanwege de eikenprocessierups, als compensatie willen de aanvragers zes fruitbomen herplanten. Dit is de enige aanvraag in verband met de 'jeukrupsenplaag’ tot nu toe, meldt communicatieadviseur Christiaan Hovestad namens de gemeente Dalfsen. Deze aanvraag wordt - net als alle andere aanvragen voor kapvergunningen - behandeld op basis van het puntensysteem, waarmee de belangen van de aanvrager worden afgewogen tegen de waarde van de boom. Voor alle gemeenten geldt dat overlast door eikenprocessierupsen niet wordt beschouwd als zwaarwegend argument voor het kappen van een eik. Wel kan het een extra argument zijn voor kap.