Bijna duizend wandelaars bezoeken Bethlehem op de Lemelerberg

Voor de echte wandelliefhebbers kon de route van de ACON-Kerstwandeling nog worden uitgebreid tot 8 of 12 km. ,,De belangstelling was boven verwachting, want vanochtend regende het nog. Maar met bijna duizend deelnemers zijn we heel blij. Vorig jaar was het slechter weer en toen trokken we maar 800 deelnemers’’, blikt Knorren terug.