Bijzonder verzoek aan burgemeester Dalfsen: 'Mag de Blauwe Bogen Brug ook roze?'

'Elke donderdag komen wij over de brug, want dan gaan we naar oma', schreven de twee meisje begin juli op passend roze papier. De brief was geadresseerd aan burgemeester Han Noten van Dalfsen. De boodschap? Of de helft van de Blauwe Bogen Brug een roze lik verf kon krijgen. 'De helft blauw voor de jongens en de helft roze voor de meisjes', was de gedachte.