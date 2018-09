Bijzondere bekerderby in Dalfsen

Van keiharde rivaliteit tussen de twee verenigingen is volgens ASC'62-voorzitter Bert Visscher geen sprake. ,,De tijd dat het haat en nijd was tussen de twee clubs is echt heel lang geleden. Dat we nu met de twee clubs gezamenlijk de jeugdafdeling FC Dalfsen hebben bewijst dat ook wel", legt hij uit. De concurrentie is er alleen op een leuke manier. ,,Natuurlijk hopen we dat we winnen, maar ik hoop ook dat we er een sportieve wedstrijd van maken. Dat het publiek mag winnen." Dirk Mosterman, voorzitter ad interim van SV Dalfsen, vindt dat ook. ,,Deze jongens drinken op vrijdagavond altijd een biertje met elkaar en zijn ook bevriend met elkaar. Van bloed aan de palen is dus ook totaal geen sprake."