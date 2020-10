Bijzondere berging van vliegtuigwrak bij Millingen binnenkort van start

Primeur: Nederland betaalt voor berging van Duits oorlogs­vlieg­tuig, vlakbij Dalfsen

27 februari Met de berging van het Duitse vliegtuigwrak nabij de buurtschap Millingen, in de gemeente Dalfsen, wordt in mei begonnen. Dit is zeker nu het ministerie van Defensie het karwei heeft aanbesteed. Bijzonder is dat voor het eerst de berging van een Duits toestel wordt gefinancierd vanuit het Nationaal Programma Berging Vliegtuigwrakken.