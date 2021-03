Biljarters Nieuwleusen hebben eigen locatie voor clubhuis in de pocket, nu de financiering nog

De biljarters van biljartvereniging De Brouwerij in Nieuwleusen hebben na jaren van spelen in een café en bij de voetbalclub een eigen locatie op het oog. In de buurt van het zwembad en aan de kant van de Burg. Backxlaan hopen ze nog deze zomer acht units van 6 bij 3 bij 3 meter te bouwen waar straks de tafels kunnen staan. Als corona hopelijk achter de rug is verwachten de leden daar na de zomer weer ‘een biljartje te kunnen leggen’, zegt secretaris Bennie Pot. ,,Want we missen de sport natuurlijk enorm.”