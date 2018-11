Bizarre ontknoping bekersoap: KNVB gunt zowel Dalfsen als Nijkerk plek in volgende ronde

Dalfsen moet eerst naar oosten uitbreiden

1 november Het dorp Dalfsen moet in de toekomst eerst in oostelijke richting uitbreiden en daarna in westelijke richting. Dat voorstel doet het Dalfser college van B en W aan de gemeenteraad. Een noordelijke uitbreiding is niet nodig. Daarnaast stelt het college voor om de voorkeursrechten die de gemeente begin dit jaar heeft gevestigd op percelen te beperken tot die hoeveelheid grond die de komende jaren daadwerkelijk nodig is voor woningbouw.