Bluesmuziek keert op 3 april terug in de Trefkoele+ met optreden van de Highway Gang

Dalfsen moet sneller keuzes maken rond verkeers­stro­men en uitbrei­dings­rich­tin­gen

Blijf vooral de inwoners betrekken bij de ontwikkeling van hun leefomgeving. Als er één advies was dat de Dalfser raadscommissie gisteravond unaniem meegaf aan wethouder André Schuurman van Ruimtelijke Ontwikkeling, dan was het dat wel. De raadscommissie boog zich uitgebreid over de Omgevingsvisie 1.0, waarin de grote lijnen worden uitgezet voor de ontwikkeling van de verschillende dorpskernen tot aan 2040.

8 februari