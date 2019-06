Blunder bij onderhoud hoofdveld Dalfsen nekt thuisduel met PEC Zwolle

Stevige crash bij Arriën: busje op zijn kant

17 juni Op de kruising Schapendijk met de Dwarsweg in Arriën (gemeente Ommen) zijn maandagochtend een bestelbusje en een personenauto met elkaar in botsing gekomen. Door de crash is de bestelbus op zijn kant beland. Een voorrangsfout ging vermoedelijk vooraf aan het ontstaan van het ongeval. De brandweer is bezig iemand uit het busje te bevrijden. Vermoedelijk zijn er drie gewonden bij het ongeval. Over de ernst van hun verwondingen is op dit moment nog geen duidelijkheid.