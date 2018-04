Bob en Cathelijn verkassen met hun Levend Dorp van Dalfsen naar Raalte

Volgens Bob en Cathelijn Radstake uit Dalfsen is er belangstelling van geldschieters voor hun 'Living Village'. Misschien wel in Raalte.

Het leven in een bosje aan de Zuidelijke Vechtdijk bij Dalfsen is voor initiatiefnemers Bob en Cathelijn Radstake van 'The Living Village' even wat minder rustig. ,,We hebben een nogal hectische week achter de rug", klinkt het als deze krant komt informeren naar de stand van zaken van hun plan voor een 'levend dorp'. ,,We moeten hier weg, op straffe van een dwangsom van 50.000 euro." Het goede nieuws: volgens het stel heeft zich een tweede investeerder gemeld voor hun plan, dat nu mogelijk wordt gerealiseerd op grond van de gemeente Raalte.

Het vertrek hing hen al drie jaar boven het hoofd. ,,We hebben destijds in alle eerlijkheid op een formulier ingevuld dat we hier permanent wonen", vertelt Bob Radstake. ,,Toen is al een dwangsom aangezegd." Het stel had gedacht op tijd de plannen voor een levend dorp van 'boomwoningen' te kunnen realiseren. ,,We zaten hier om een tijdelijk inschrijfadres te hebben. Dit is niet de plek waar we dachten oud te gaan worden", aldus Cathelijn.

De twee laten het er niet op aan komen, want ook de eigenaar van het terrein wacht een boete als zij niet op tijd weg zijn. ,,We gaan hier niet blijven. Waar we weer opduiken is nog een verrassing", zegt Bob.

Investeerder

Het stel had ook iets te vieren. ,,Er heeft zich vanuit België een Nederlander gemeld die graag wil investeren in onze plannen. Dat is dan al nummer twee", zegt Bob, die binnenkort een gesprek heeft met de investeerder in Brussel. Hij heeft zijn oog nu laten vallen op een 20 hectare groot landgoed bij Heino, net over de grens met Raalte. ,,We zijn er vrijdag wezen kijken. De gesprekken met de gemeente moeten nog beginnen. Die moet er om te beginnen voor open staan. Geld is inmiddels het probleem niet meer.''

Op het terrein is volgens de Radstake's plaats voor twintig gezinnen, die er volledig zelfvoorzienend zouden kunnen leven. Met voedsel uit een voedselbos, stroom via wind en zon en water uit de bodem of regenton. De woningen worden gebouwd van bloembakken of andere materialen waaruit takken kunnen groeien.

Levende woningen