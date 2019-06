Boer Jan Poppe pareert kritiek op locatie en communicatie voor zijn zonnepark

Vilsterse scholieren gaan meer bewegen en leren in natuurrij­ke omgeving

13 juni ,,Het Natuurrijk, wat een mooie school’’, roept burgemeester Hans Vroomen enthousiast als hij samen met vier leerlingen van de Vilsterse basisschool de nieuwe naam van de in 1923 geopende Sint Willibrordus heeft onthuld. Na ruim 95 jaar is het tijd voor een ander onderwijsconcept, waarin de nadruk ligt op meer bewegen en buitenonderwijs. De dorpsschool op landgoed Vilsteren is nu een ‘integraal kindcentrum’, met op één centrale plek kinderopvang en een basisschool, voor kinderen van nul tot dertien jaar. 'Leren doen we buiten', is het motto.