Boer Pros uit Laag Zuthem adviseert: blijf jezelf, wees trots op je vak

Jolanda zat zondagavond - net als nog eens bijna drie miljoen Nederlanders - gekluisterd aan de buis voor de eerste nieuwe aflevering van Boer Zoekt Vrouw. Via dit KRO-NCRV-programma (het tiende seizoen alweer) leerde ze in 2006 de melkveehouder Pros kennen. Inmiddels zijn ze elf jaar getrouwd en hebben ze drie kinderen. ,,Ik heb niet gekeken, ik kijk eigenlijk nooit tv,'' vertelt Pros eerlijk.

Wat viel je op aan de uitzending?

Jolanda: ,,Ik was onder de indruk. Iedereen werd gelukkig heel menselijk neergezet, met alle verlangens en verhalen die erbij horen. De deelnemers stelden zich ook behoorlijk kwetsbaar op. Het laat zien dat boeren veel passie hebben voor hun bedrijf, maar dat er niet veel ruimte is om op een gewone manier een partner te vinden. Leuk ook dat er drie vrouwen meedoen en ze hebben dit keer allemaal verschillende bedrijfstakken genomen, echt goed! Alle boeren zijn gelijkwaardig, er is niet iemand die er bovenuit stijgt. Da's ook prettig.''

Wat zou je deelnemende boeren als tip willen meegeven?

Pros: ,,Blijf jezelf, wees trots op je vak en houd je tijdens de opnames niet bezig met wat jij denkt dat mensen willen horen. Ik heb vaak gedacht: laat ze maar praten... We zaten in het tweede seizoen, toen was die hype er nog niet zo, maar ook wij kregen al een dag lang mediatraining. En als je veel brieven krijgt, is de druk best groot. Als Yvon Jaspers komt, moet je dezelfde dag een keuze maken. Da's niet gespeeld hoor...''

Jolanda: ,,De boeren moeten zich niet te veel laten imponeren door al het gedoe er omheen. Gewoon met beide benen op de grond blijven, da's het beste. Maar toch, er worden in de media soms hele grove grappen gemaakt, je wordt genadeloos neergesabeld. Ik heb me heel even afgevraagd: zijn er nog boeren die zichzelf opgeven? Durven ze nog?''

Heb je achteraf ergens spijt van?

Pros: ,,Ik zag later op tv dat ik erg gespannen was. Dat was nergens voor nodig geweest, denk ik nu. Toch was de samenwerking met die filmploeg heel prettig. Ze hebben lang werk, dus je raakt aan ze gewend. En ze maken er niet opeens een ander verhaal van, wat je op tv ziet is wat 't is; het is echt. Da's ook de kracht. Ik vond het niet erg dat mensen me op straat aanspraken. Zolang ze maar niet gingen wijzen en smoezen. Daar heb ik een grote hekel aan.''

Achtervolgt dit programma jullie nog altijd?