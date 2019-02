Boer weet het zeker, wolf grijpt vijf schapen: ‘Het liefst schiet ik dat beest natuurlijk voor z’n kop’

Glossy voor gouden generatie Dalfsen

21 februari Alle 70-plussers in de gemeente Dalfsen ontvangen een dezer dagen een ‘glossy’ magazine getiteld ‘(G)OUD'. Daarin stelt Saam welzijn positief ouder worden centraal, zodat ouderen mee kunnen blijven doen en zich ‘gekend, gezien en gewaardeerd voelen’. Voor deze uitgave zijn interviews gehouden met zeven inwoners van de gemeente die nog vol in het leven staan en actief zijn in hun buurt of dorp.